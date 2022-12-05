В Муроме семья не могла получить пособие на ребенка от 3 до 7 лет

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной Муромской городской прокуратурой проверки по обращению местной жительницы было установлено, что ее семье незаконно отказали в причитающемся пособии на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

Установлено, что женщина обращалась в отделение Пенсионного фонда России, но там семье отказали по причине превышения среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума.

Однако оказалось, что в ПФР есть сведения, что супруг женщины безработный, но даты принятия его на учет в этом статусе в документах не имелось. При этом сотрудники ПФР не приняли мер, чтобы эту дату уточнить.

По итогам проверки прокуратура внесла в Пенсионный фонд представление, которое было рассмотрено и признано обоснованным. После нового перерасчета семье наконец назначили долгожданное пособие и сделали перерасчет. Вместе с тем, провинившегося сотрудника наказали в дисциплинарном порядке.