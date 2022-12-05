Во Владимирской области морозы сменит оттепель с плюсовой температурой

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает Росгидрометцентр, установившиеся на территории Владимирской области морозы в ближайшее время начнут постепенно ослабевать. И если еще в четверг ожидается от -6 до -10 градусов по Цельсию, то уже в пятницу температура воздуха прогреется до отметок между -5 и 0 градусов.

В ночь с пятницы на субботу станет прохладнее — от -9 до -5 градусов, но в субботу днем стрелки термометров покажут от -1 до +2 градусов. В ночь температура установится в пределах от -7 до -13 градусов, но в воскресенье потеплеет сразу до значений между +1 и +3, в то время как в ночь на понедельник стрелки термометров опустятся до -7 - -14 градусов по Цельсию.