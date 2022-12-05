В Ковровском районе похитили детали с канатной дороги горнолыжного комплекса

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в августе текущего года в полицию поступило заявление от владельца горнолыжного комплекса, расположенного на территории Ковровского района. Он рассказал о краже двух металлических опор канатной дороги стоимостью 340 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Оперативникам удалось установить водителя манипулятора, на котором преступники вывезли опоры, а затем и пункт приема металла. Там же обнаружились украденные детали, которые вернули хозяевам.

Через некоторое время был задержан подозреваемый, которым оказался 26-летний молодой человек из Ковровского района. Он признался, что кражу совершил с сообщником, который тоже был задержан.

В скором времени молодой человек предстанет перед Ковровским городским судом, в то время как дело в отношении его сообщника выделено в отдельное производство.