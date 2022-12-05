Во Владимирской области 5 декабря коронавирус подтвержден у 29 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 5 декабря лабораторно подтверждено 29 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

7 случаев во Владимире, по 5 - в Ковровском и Гусь-Хрустальном районах, 3 - в Гороховецком, 2 - в Меленковском, по 1 случаю в Муромском, Александровском, Собинском, Камешковском, Вязниковском, Суздальском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177748 случаев заболевания (49367 сл. в г. Владимире, 19206 сл. в Муромском, 20992 сл. в Ковровском, 6328 сл. в Петушинском, 8588 сл. в Кольчугинском, 10908 сл. в Александровском, 7210 сл. в Юрьев-Польском, 15752 сл. в Гусь-Хрустальном, 1732 сл. в Судогодском, 3563 сл. в Собинском, 1946 сл. в г. Радужный, 5785 сл. в Киржачском, 4047 сл. в Камешковском, 3276 сл. в Гороховецком, 4550 сл. в Меленковском, 6011 сл. в Вязниковском, 6184 сл. в Суздальском, 2303 сл. в Селивановском).