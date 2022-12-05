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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 6:06

Во Владимире на проспекте Ленина загорелся легковой автомобиль

ЧП случилось утром 5 декабря в районе дома №29
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 07.46 диспетчерам Владимирского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о горящем легковом автомобиле на проспекте Ленина, в районе кинотеатра «Буревестник».

На место выехали шестеро пожарных на двух машинах. К моменту их приезда легковушка горела открытым пламенем. В результате пожар быстро потушили на площади 2 квадратных метра, пострадал салон машины.

Дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.