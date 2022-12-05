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НовостиОбщество5 декабря 2022 5:47

Во Владимире в парках начали принимать письма деду Морозу

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Во владимирских парках можно написать письмо тому самому деду Морозу из Великого Устюга. Его почта начала принимать письма от владимирских ребятишек.

Как же отправить заветное письмо? Во-первых, сделать это можно в Центральном парке, где почта Деда Мороза располагается недалеко от местного колеса обозрения. Другая точка сбора писем находится в парке «Дружба».

Также письмо в Великий Устюг можно отправить в любом отделении связи. На письме нужно указать следующий адрес для доставки: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».