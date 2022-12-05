Во Владимире пройдет фестиваль короткометражек

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

5 декабря во владимирском Киноцентре откроется X областной открытый фестиваль любительского короткометражного фильма «Киностарт». На него прислали заявки 42 участника, которые представили на суд жюри 96 работ. Это рекорд за всю историю проведения фестиваля.

География участников кинофорума обширна: работы присланы из 19 регионов России: республик Крым, Саха, Татарстан, Удмуртия, Алтайского и Красноярского краёв, Москвы, Санкт-Петербурга, Белгородской, Курской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Ростовской, Томской и Тюменской областей. Владимирскую область представляют студии и режиссёры из Владимира, Судогды, Суздаля, Ковровского, Селивановского и Собинского районов.

В программе фестиваля – показов конкурсных фильмов в номинациях: «Короткометражный художественный фильм», «Короткометражный документальный фильм», «Социальный ролик», «Промо-ролик» и «Короткометражный анимационный фильм». Кроме того, пройдут мастер-классы от членов жюри, творческие встречи с кинематографистами, показ фильмов-победителей Крымского открытого фестиваля документального кино «КрымДок».

Фестиваль завершится 9 декабря церемонией награждения победителей и показом фильмов-лауреатов киносмотра