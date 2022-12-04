В Гусь-Хрустальном районе один человек погиб в ДТП с двумя машинами

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, по предварительным данным, около 15.50 на 344 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» 23-летний водитель автомобиля «Мерседес», следуя со стороны Владимира в сторону Гусь-Хрустального у деревни Бабино не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой» под управлением мужчины 1981 года рождения.

В результате аварии водитель отечественной легковушки от полученных травм скончался на месте ДТП. Его 40-летний пассажир, а также 21-летняя пассажирка «Мерседеса» получили травмы, но госпитализация им не потребовалась.

На место ДТП выезжали сотрудники Госавтоинспекции, бригада «скорой помощи» и подразделения МЧС.

В ГУ МЧС России по Владимирской области уточнили, что на месте аварии производилась деблокировка одного из пострадавших, оказавшегося зажатым в кабине.

В ликвидации последствий аварии принимали участие 15 сотрудников экстренных служб на пяти машинах.