В Петушинском районе крупный пожар уничтожил частный жилой дом

ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 19.42 в диспетчерам пожарной охраны поступила информация о возгорании, случившемся в жилом доме города Костерево на улице Ленинская, 71.

На место ЧП были направлены 14 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. Как выяснилось, вызов был поздним, поэтому к моменту прибытия первых расчетов дом плоахыл по всей площади открытым пламенем.

Пожарным удалось не допустить распространения огня на другие дома и постройки и ликвидировать пожар на площади 200 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.