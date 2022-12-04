Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 декабря 2022 12:22

В Петушинском районе крупный пожар уничтожил частный жилой дом

Происшествие случилось в городе Костерево вечером 3 декабря
Алексей КОТМЫШЕВ
ГУ МЧС России по Владимирской области

ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 19.42 в диспетчерам пожарной охраны поступила информация о возгорании, случившемся в жилом доме города Костерево на улице Ленинская, 71.

На место ЧП были направлены 14 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. Как выяснилось, вызов был поздним, поэтому к моменту прибытия первых расчетов дом плоахыл по всей площади открытым пламенем.

Пожарным удалось не допустить распространения огня на другие дома и постройки и ликвидировать пожар на площади 200 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.