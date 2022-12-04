Во Владимирской области подтверждено 34 новых случая коронавируса

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за минувшие сутки на территории региона подтверждено 34 случая заражения коронавирусной инфекцией. На первом месте в сводке Владимир и Гусь-Хрустальный район, где подтверждено по шесть новых заражений. На втором месте Ковровский район с четырьмя случаями, на третьем Муромский и Александровский районы, где выявлено по три заражения в каждом.

В Киржачском и Селивановском районах подтверждено по два, в Юрьев-Польском, Собинском, Гороховецком, Меленковском, Вязниковском, Суздальском районах и в Радужном по одному случаю.

Таким образом, с начала эпидемии по Владимирской области подтверждено 177719 случаев заражения коронавирусом.