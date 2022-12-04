Во Владимирской области в ближайшие дни ожидаются морозы до -25 градусов

. Фото: Василий Вахрин

Как сообщает Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 4 декабря владимирцев ожидает температура воздуха от -13 до -8 градусов по Цельсию с юго-восточным ветром со скоростью 4-9 метров в секунду.

В ночь на 5 декабря столбики термометров опустятся до отметок от -25 до -20 градусов мороза, днем потеплеет до значений от -15 до -10 градусов при южном ветре со скоростью 3-8 метра в секунду.

В ночь на 6 декабря температура во Владимирской области будет колебаться в пределах от -18 до -13 градусов по Цельсию, в то время как днем воздух прогреется до значений от -11 до -6 градусов при южном ветре со сокростью 3-8 метра в секунду.

Водителям и пешеходам следует быть внимательнее, так как все эти дни на дорогах сохранится гололедица.