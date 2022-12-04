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НовостиОбщество4 декабря 2022 6:04

В экономику Владимирской области привлечено 15 миллиардов рублей

Такова общая сумма инвестсоглашений, достигнутых в ходе экономического конгресса
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация Владимирской области

Фото: администрация Владимирской области

Как сообщает губернатор Владимирской области Александр Авдеев, в Суздале завершился III Владимирский инвестиционный конгресс, который проходил с 1 по 3 декабря.

На площадках конгресса был достигнут ряд важных соглашений, среди которых немалое место заняли договоренности о создании на территории региона новых производств.

В общей сложности такие соглашения подписаны с 12 компаниями, привлечено 15 миллиардов рублей инвестиций. Кроме того, на новых предприятиях будет создано 1100 новых рабочих мест в общей сложности.

Так, в Александровском районе до конца 2025 года будет вложено 5 миллиардов рублей инвестиций в строительство туристическо-рекреационного комплекса со 150 рабочими местами. А во Владимире до конца того же 2025 года создадут медицинский плазмацентр за 500 милионов рублей.

Также новые производства и расширение уже действующих коснется Суздаля, Кольчугинои других уголков региона.