Во Владимире 40 человек эвкуировано и пять спасено на пожаре в жилом доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 20.08 диспетчеры пожарной охраны получили сигнал о пожаре, происходящем в многоквартирном доме в районе Доброе. Ткт же на место выехали 15 сотрудников МЧС на шести пожарных машинах.

На месте обнаружилось, что внутри подъезда много дыма. Тут же два звена газодымозащитников направились на эвакуацию людей и тушение пожара. Вскоре сотрудники МЧС обнаружили очаг возгорания. Как выяснилось, горела внутренняя отделка и вещи, находившиеся в коридоре. Также частично пострадали две квартиры.

В ходе работы пожарные эвакуировали из дома 40 человек, включая восемь детей. Еще пять человек, в том числе одного ребенка, вывели из дыма на свежий воздух при помощи спасательных устройств. К счастью, никто не погиб и не пострадал.

Дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.