Владимирской школе №15 исполнилось 60 лет

Фото администрации города Владимира.

2 декабря в Центре культуры и искусства на Соборной отметили 60-летний юбилей средней школы №15 города Владимира.

Ее история началась в ноябре 1962 года. Сегодня в 34 классах-комплектах школы обучаются 906 учащихся, работает 81 сотрудник, из них 47 педагогов. 22 педагога имеют высшую и 15 — первую квалификационную категорию. Два учителя удостоены звания «Почетный работник общего образования», еще двое - отличники просвещения. Шестеро учителей награждены Почетными грамотами министерства просвещения.

Сегодня на базе школы работают более 20 кружков, секций и клубов по интересам. В старшей школе открыты профильные классы по медицинскому, гуманитарному, инженерно-техническому направлениям. Выпускниками школы разных лет были сенатор Российской Федерации, работавший еще совсем недавно главой города Андрей Шохин, известный владимирский врач, бывший директор регионального департамента здравоохранения Александр Кирюхин, директор лингвистической гимназии №23 Елена Курицына и многие другие.

В 2020-2021 учебном году из 53 выпускников семеро учащихся закончили школу на отлично, всем им была вручена медаль «За особые успехи в обучении». В 2021 году распоряжением главы администрации Октябрьского района школа занесена на Доску Почета Октябрьского района города Владимира.