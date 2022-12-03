Новый ФАП открылся в Камешковском районе

Фото АВО.

30 ноября в деревне Горки Камешковского района открыли новый современный фельдшерско-акушерский пункт. ФАП был нужен, так как здание прежнего было построено в 1978 году, в нём были деревянные перекрытия и полы, печное отопление. За десятилетия оно обветшало.

«За медицинской помощью в ФАП обращаются жители четырёх деревень: Горки, Мишнево, Берково, Волковойно, а это больше тысячи человек», – рассказала представитель департамента здравоохранения Татьяна Зайцева.

Районные власти благоустроили территорию фельдшерско-акушерского пункта: заасфальтировали подъезд, установили фонарные столбы. Главный врач Камешковской ЦРБ Сергей Тимкин отметил, что теперь ФАП станет ещё и центром культурного общения.