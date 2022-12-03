Во Владимире уже установили четыре новогодние елки

. Фото: Сергей МОРКОВКИН

Во Владимире установлены все четыре муниципальные городские елки — на Соборной площади, на площади Победы, на Театральной площади и у Дома культуры молодежи. Главная городская елка - «Домашняя» на Соборной площади - в этом году отметит своеобразный юбилей. Ей уже 15 лет.

По информации директора МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира» Ольги Коршуновой, в этом году было принято решение не расходовать средства городского бюджета на приобретение новых новогодних украшений. Используют только ранее закупленные.

Постоянную «прописку» получили такие инсталляции, как арт-объект «Рояль», световые консоли «Ноты» и «Игрушки» в сквере имени Чайковского, арт-объект «Одуванчики» на улице Георгиевской, арт-объект «Звезда» в Патриотическом сквере на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта и многие другие. А вот арт-объект «Фонтан «Менуэт» в этом году с площади Фрунзе «переехал» на улицу Сперанского. А на площади Фрунзе в этом году установлен арт-объект «Владимирский лев».

Следующим этапом предпраздничного оформления города станут работы по организации Рождественской ярмарки и катка в парке имени Пушкина. Последний начнет работать уже с 16 декабря.