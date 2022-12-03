Во второй день владимирского инвестконгресса подписано соглашений на 11 миллиардов рублей

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2 декабря на Владимирском инвестиционном конгрессе администрация региона подписала соглашений о сотрудничестве и инвестициях на 11 миллиардов рублей.

Так «Индастриал Платформ Групп Клима» готово инвестировать в развитие социальной, транспортной, научной-производственной инфраструктуры города Киржача и Киржачского района 2,8 млрд рублей.

Владимирский завод инновационных материалов до конца 2024 год вложит около 300 млн рублей в создание в Суздальском районе производства автоклавных газобетонных блоков. Проектная мощность – 200 тысяч кубометров изделий в год. В районе появится более 60 новых рабочих мест.

Компания «Суздальский пивовар» намерено реализовать проект по реконструкции и модернизации пивоваренного завода. До конца 2023 года объём инвестиций составит 3 млрд рублей. Город-музей дополнительно получит 100 рабочих мест.

В Петушинском районе до конца 2025 года будет создано около 60 новых рабочих мест благодаря инвестициям АО «Петушинский завод силикатного кирпича» в производство силикатных межкомнатных перегородок. Размер вложений составит порядка 400 млн рублей.

А Вольгинский завод литьевых пластмасс инвестирует 600 млн рублей в расширение завода по производству упаковки для пищевой продукции из полимерных материалов. Планируется создать 45 новых рабочих мест.