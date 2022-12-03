Во Владимирской области 3 декабря 2022 года коронавирусом заболел 31 человек

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 декабря 2022 года лабораторно подтвержден 31 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи: 7 сл. в г. Владимире, 1 сл. в Муромском, 5 сл. в Ковровском, 1 сл. в Кольчугинском, 3 сл. в Александровском, 1 сл. в Юрьев-Польском, 4 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Киржачском, 1 сл. в Камешковском, 2 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Суздальском, 1 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177685 случаев заболевания (49354 сл. в г. Владимире, 19202 сл. в Муромском, 20983 сл. в Ковровском, 6327 сл. в Петушинском, 8588 сл. в Кольчугинском, 10904 сл. в Александровском, 7209 сл. в Юрьев-Польском, 15741 сл. в Гусь-Хрустальном, 1732 сл. в Судогодском, 3561 сл. в Собинском, 1944 сл. в г. Радужный, 5783 сл. в Киржачском, 4046 сл. в Камешковском, 3272 сл. в Гороховецком, 4547 сл. в Меленковском, 6009 сл. в Вязниковском, 6182 сл. в Суздальском, 2301 сл. в Селивановском).