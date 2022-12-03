На повышение эффективности системы видеонаблюдения "Безопасный город" выделили 600 тысяч рублей

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Глава города Владимира Дмитрий Наумов подписал постановление о выделении 600 тысяч рублей на модернизацию системы видеонаблюдения «Безопасный город» в центре областной столицы. Средства пойдут на замену аналоговых видеокамер на цифровые. Также власти установят одну поворотную камеру с возможностью установки на нее системы видеоаналитики.

Власти заявляют, что система «Безопасный город» уже доказала свою эффективность. Она позволяет коммунальных службам оперативно реагировать на аварийные ситуации, дорожную обстановку, погодные условия, работу городского освещения, вывоз отходов, выявлять несанкционированный вывоз мусора. Используют ее и представители полиции и других силовых структур. С ее помощью было раскрыто более 180 административных правонарушений (аварии, незаконная раскраска, нарушения при проведении массовых мероприятий), а также два преступления.

В настоящее время в городе функционирует около 3000 видеокамер. В ноябре 2022 года были установлены еще четыре - на Ерофеевском спуске и Судогодском шоссе.