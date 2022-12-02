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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 14:08

Ковровские спасатели вытащили застрявшего в теплотрассе мужчину

Происшествие случилось поздно вечером 29 ноября на улице Комсомольской
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Поисково-спасательный отряд города Коврова, информация о застрявшем в трубах мужчине поступила дежурной смене в 23.50. На место тут же выехали сотрудники ПСО.

Пострадавший кричал от боли, так как трубы оказались горячими. На месте к моменту приезда спасателей уже находилась бригада «скорой помощи». Как выяснилось, неподалеку от места происшествия трубы имели уширение, так что спасатели осторожно перенесли мужчину туда и извлекли его из ловушки.

Позже оказалось, что пострадавший решил погреться на теплотрассе, что и привело к инциденту.