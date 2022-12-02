В Киржаче перед судом предстанет гендиректор УК за сошедший с крыши снег

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, 1 февраля текущего года у дома №9 по улице Десантников города Киржача произошел серьезный инцидент: упавшим с крыши многоквартирного дома снегом травмировало местного жителя.

Мужчина получил перелом двух позвонков, что эксперты признали тяжким вредом здоровью. По версии следствия, происшествие стало возможным в связи с тем, что управляющая компания не принимала достаточных мер по очистке крыши и козырьков этого дома от снега, а также не установила сигнальную ленту на тротуаре около дома.

В отношении гендиректора управляющей компании возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Руководитель компании вину не признал. На днях расследование было завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Киржачский районный суд.