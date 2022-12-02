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НовостиОбщество2 декабря 2022 12:42

Во Владимирской области не оплачено 97 тысяч штрафов ГИБДД

Почти 10 процентов вынесенных постановлений остались без реакции нарушителей
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Артем КИЛЬКИН

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, согласно данным регионального главка Госавтоинспекции за 10 месяцев текущего года сотрудники ГИБДД вынесли около 1 миллиона постановлений о наложении штрафов за нарушения правил дорожного движения.

Однако до настоящего времени оплачено лишь 902 тысячи штрафов, что составляет 90,2 процента от общего числа. Вместе с тем, 97 тысяч постановлений до сих пор не оплачено.

В связи с этим в полиции напомнили, что неуплата штрафа в 60-дневный срок также является административным правонарушением, за который предусмотрен штраф в двукратном размере, либо обязательные работы на срок до 50 часов.