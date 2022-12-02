В Александровском районе появится всесезонный курорт

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2 декабря на Владимирском экономическом конгрессе было подписано соглашение с основателем компании «Элиттекс» Теймуразом Хихинашвили о строительстве туристско-рекреационного комплекса в Каринском сельском поселении (Александровский район) до конца 2025 года.

- Здесь построят отель на 200 номеров, отдельно стоящие виллы, круглогодичные закрытые и уличные бассейны, термальные комплексы, прогулочные и велодорожки, тропы здоровья, лыжные маршруты, зимний каток, веревочный парк, контактный мини-зоопарк, площадки для мини-гольфа, волейбола и баскетбола, йога-локации, футбольное поле, - сообщил Александр Авдеев.

Инвестиции в реализацию проекта составят 5 миллиардов рублей. Будет дополнительно создано более 150 рабочих мест.