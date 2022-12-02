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НовостиОбщество2 декабря 2022 11:28

В Петушинском районе на мусорном полигоне обнаружилась масса нарушений

По итогам проверки было возбуждено несколько административных дел
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной Владимирской природоохранной прокуратурой совместно с региональным управлением Росприроднадзора проверки полигона близ деревни Бабанино был выявлен ряд нарушений.

Установлено, что металлические лотки для сбора сточных вод захламлены, со стороны въезда транспорта на рабочую карту не имеется сетчатого ограждения, задерживающегося разлетающийся мусор при разгрузке, также на полигоне не оказалось программы производственного контроля, разработаной в соответствии с требованиями Минприроды России.

Наконец, для изоляции отходов предприятия «Полигон» использует собственный грунт, в то время как обязана использовать местные грунты из-под котлованов.

По всем фактам были возбуждены дела об административных правонарушениях, руководителю предприятия внесено представление. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.