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НовостиОбщество2 декабря 2022 10:45

За 10 месяцев во Владимирской области выявили 374 новых случая заражения ВИЧ

Чаще всего ВИЧ обнаруживают у людей 35-55 лет
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За 10 месяцев текущего года во Владимирской области на ВИЧ обследовано более 280 тысяч жителей. Выявлено 374 новых случая.

68,7 процента людей заразились половым путем (что на 6 процентов больше, чем в прошлом году), 31,3 процента - при внутривенном употреблении наркотиков (на 5 процентов больше), от матери к ребенку не было зафиксировано ни одного случая (в прошлом году - 1). Чаще всего ВИЧ находят у людей в возрасте 35-55 лет.

- С момента заражения до выявления ВИЧ могут пройти годы. Человек долгое время чувствует себя абсолютно здоровым, и может заражать других, не зная о своем заболевании. Вот почему каждый должен знать свой ВИЧ-статус. В современных условиях с диагнозом ВИЧ можно жить долгой полноценной жизнью. ВИЧ-положительные пациенты в нашей стране получают бесплатные лекарства, которые эффективно подавляют инфекцию и не позволяют болезни перейти в конечную стадию – СПИД, - говорит Татьяна Замковая, заведующая Владимирским областным центром профилактики и борьбы со СПИДом.

Пройти тест на ВИЧ можно во Владимирском областном центре профилактики и борьбы со СПИДом по адресу: г. Владимир, Судогодское шоссе, 41.