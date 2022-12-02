Во Владимире появится археологический парк на месте Сунгирской стоянки

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1 декабря в музейном центре «Палаты» стартовал XIII научный семинар "Археология Владимиро-Суздальской земли". Археологи делились своими находками, а музейщики презентовали планы по открытию уникальных археологических парков.

Директор Института археологии РАН академик Николай Макаров рассказал, что уходящий год подарил много значимых находок. К примеру, археологи выяснили важные детали реконструкции собора Княгинина монастыря, проведенной в XVI веке. Были яркие находки из могильника Сельцо под Суздалем – боевые топоры, поясные накладки, византийские монеты, которые раскрывают культуру Северо-Восточной Руси в момент ее становления».

Советник генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника по стратегическому развитию и науке Олег Рыжков поделился планами музея по археологии:

"На октябрь мы запланировали открытие в «Палатах» постоянной экспозиции, на которой будут демонстрироваться сунгирские находки. Мы хотим создать погружение в ландшафт той эпохи – приледниковая тундростепь, мамонтовая фауна, рельеф протоклязьмы. Здесь будет видно, почему здесь появился первобытный человек, чем он здесь занимался, почему выбрал именно это место для стоянки"

Также запланировано открытие двух археологических парков – на месте стоянки Сунгирь во Владимире и на месте Мжарских могильников в Суздале. Это будут природные парки городского типа с экологическими тропами. Возможно, что в Мжарском парке также появится павильон с экспозицией, рассказывающей о погребальном обряде всей центральной Руси IX-X вв.