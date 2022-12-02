Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 декабря 2022 10:15

В Собинском районе из-за неисправности печки погибла женщина

Мужчина успел выбраться из горящего дома, но получил ожоги
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото МЧС по Владимирской области

фото МЧС по Владимирской области

30 ноября в 13.13 поступило сообщение о пожаре в дачном доме в Собинском районе, СНТ «Озерки».

Когда пожарные прибыли на место, горели кирпичный дом и хозпристройка на общей площади 15 квадратных метров. Во время тушения в доме обнаружена погибшая53-летняя женщина. Также пострадал 49-летний мужчина – он получил ожоги.

Как установили дознаватели МЧС России, мужчина и женщина постоянно проживали в этом домике на территории СНТ и в холодное время года отапливались с помощью печки-буржуйки. В очередной раз в ходе её растопки возникло возгорание. Мужчина успел покинуть горящий дом, женщина, к сожалению, нет. Сообщение о случившемся в пожарную охрану поступило от соседей, когда огонь уже успел распространиться.

К ликвидации последствий происшествия привлекались 2 автоцистерны и 9 человек.

Следственный комитет проводит проверку.