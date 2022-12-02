Еще троих мобилизованных из Владимирской области освободили из плена

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Ещё троих владимирцев удалось вызволить из плена, сообщил у себя в телеграм-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

«О первых трёх военнослужащих, которых благодаря взаимодействию администрации области с Минобороны России и Уполномоченным по правам человека удалось освободить из украинского плена, я сообщал в воскресных итогах недели. Это были военнослужащие частей региона. Вызволенные на свободу на этот раз – наши мобилизованные из города Владимира. Скоро ребята вернутся в родную область», написал Авдеев.

Напомним, что ранее на своей пресс-конференции губернатор сообщал о 15 пленных из Владимирской области. Работал по освобождению остальных военнослужащих ведется.