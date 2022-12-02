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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 7:50

В Меленках местная жительница похитила телефон друга

Она сняла его с зарядки, когда пришла к приятелю в гости
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Меленковского района завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту кражи.

Фигуранткой по делу проходит 31-летняя местная жительница. По версии следователей, в один из июльских дней текущего года она пришла к своему приятелю, и в одной из комнат обратила внимание на стоявший на зарядке телефон. Женщина взяла его и спрятала под одежду.

Аппаратом она планировала пользоваться сама, но в тот же день владелец телефона обнаружил пропажу и написал заявление в полицию, после чего даму быстро задержали. Телефон стоимостью 7000 рублей был возвращен законному владельцу.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Меленковский районный суд.