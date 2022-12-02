В Александровском районе осудят женщину, «снявшую порчу» с пенсионерки

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Александровский городской прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении местной жительницы, обвиняющейся в совершении крупного мошенничества.

По версии следствия, в мае нынешнего года дама подошла на улице к незнакомой пожилой женщине и объявила ей, что на нее наложена порча. С испуганной пенсионерки было затребовано 24 тысячи рублей, чтобы «порчу» снять. Деньги были переданы, но на этом «целительница» не остановилась.

Через некоторое время под предлогом избавления сына пенсионерки от алкоголизма дама затребовала еще 234 тысячи рублей, которые пожилая женщина ей отсчитала.

Сомнения у бабушки возникли лишь после того, как ее новая знакомая в беседе сослалась на давно умершего священнослужителя. После этого пенсионерка обратилась в полицию и даму задержали. В мошенничестве она созналась и вину полностью признала.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Александровский городской суд.