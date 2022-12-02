Во Владимирской области 2 декабря коронавирус подтвержден у 26 человек

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во Владимирской области за прошедшие сутки 2 декабря лабораторно подтверждено 26 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

По 5 случаев во Владимире и Ковровском районе, по 3 заболевших в Муромском и Гусь-Хрустальном районах, по 2 - в Кольчугинском и Суздальском районах, по 1 - в Петушинском, Александровском, Киржачском, Камешковском, Меленковском и Вязниковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177654 случая заболевания (49347 сл. в г. Владимире, 19201 сл. в Муромском, 20978 сл. в Ковровском, 6327 сл. в Петушинском, 8587 сл. в Кольчугинском, 10901 сл. в Александровском, 7208 сл. в Юрьев-Польском, 15737 сл. в Гусь-Хрустальном, 1732 сл. в Судогодском, 3560 сл. в Собинском, 1943 сл. в г. Радужный, 5782 сл. в Киржачском, 4045 сл. в Камешковском, 3270 сл. в Гороховецком, 4547 сл. в Меленковском, 6008 сл. в Вязниковском, 6181 сл. в Суздальском, 2300 сл. в Селивановском).