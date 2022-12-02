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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 6:13

Во Владимире во время пожара в многоквартирном доме эвакуировано 35 человек

Происшествие случилось вечером 1 декабря на улице Соколова-Соколенка в доме №27
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 17.45 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о возгорании, случившемся в многоквартирном жилом доме на улице Соколова-Соколенка.

Через пару минут первые расчеты прибыли на место и обнаружили, что из подвала многоэтажки идет дым. Два звена газодымозащитников направились на разведку и тушение. В ходе работы из дома были эвакуированы 35 человек, включая 12 детей. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал. Сам очаг возгорания был обнаружен в подвале, где на площади 2 квадратных метра горел мусор. Его быстро потушили, не дав огню разойтись.

Причины, по которым возникло возгорание, устанавливают дознаватели МЧС.