Дмитрий Наумов подписал соглашение об открытии во Владимире новых производств

фото с сайта городской администрации

1 декабря губернатор Александр Авдеев и мэр Владимира Дмитрий Наумов подписали соглашения с инвесторами, которые откроют в областной столице два новых высокотехнологичных производства. Инвестиционные соглашения подписаны на Владимирском инвестиционном конгрессе.

По условиям соглашения с АО «Фармимэкс», во Владимире предусмотрено строительство в 2023-2025 гг. плазмоцентра. Общий объем инвестиций в проект составит 500 млн рублей, ежегодная проектная мощность центра - не менее 30 тонн плазмы для фракционирования, применяемой в медицине. На предприятии будет создано порядка 60 новых рабочих мест.

Соглашением с ООО «Эмеральд Экотехнологии» планируются инвестиции в организацию серийного производства электрохимического оборудования - в частности, бытовых и промышленных систем очистки и обеззараживания воды и промышленных систем для производства экологически чистого дезинфицирующего средства. Общий объем вложений составит без малого 100 млн рублей, причем вся сумма будет инвестирована в первый год реализации проекта. Проект начнут в наступающем 2023 году, а выход на проектную мощность запланирован на I квартал 2024 года. На новом производстве откроют 40 новых рабочих мест.