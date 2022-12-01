Движение в Юрьевце возле подземного перехода открыли по всем четырем полосам

Фото ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород".

Капитальный ремонт подземного перехода на 15 км федеральной дороги Р-132 «Золотое кольцо» в микрорайоне Юрьевец выполнен на 90%, сообщает ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород".

В связи с этим все ограничения движения в зоне перехода сняты, проезд восстановлен по четырем полосам. Внутри самого перехода подрядчик завершил работы по устройству гидроизоляции тоннеля. Рабочие засыпали котлован дренирующим грунтом и утрамбовали. Сверху обустроили армированную монолитную бетонную плиту и уложили два слоя асфальтобетонного покрытия.

Сейчас ремонтники делают лестничные марши, входные группы и площадки на сходах в тоннель, восстанавливают водоотводные лотки. Также специалисты выполняют облицовку стен кермгранитом, на полу укладывают ребристую тротуарную плитку. На завершающем этапе они смонтируют новое электроосвещение и подъемные платформы для маломобильных граждан. Переход будет оборудован видеокамерами.