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НовостиОбщество1 декабря 2022 13:04

Во Владимир пришел новый троллейбус

Через некоторое время он будет выпущен на линию
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из телеграм-канала "Официальный Владимир"

фото из телеграм-канала "Официальный Владимир"

Городская администрация рассказала, что во Владимир пришел один низкопольный троллейбус АО «Транс-Альфа» (с задержкой на 10 дней).

Салон нового троллейбуса соответствует самым современным требованиям, оборудован для перевозки маломобильных групп населения, кондиционером, камерами видеонаблюдения.

После проведения подготовительных работ данный троллейбус будет выпущен на маршруты города Владимира.

Напомним, что судьба еще пяти троллейбусов остается неизвестной. Администрация города расторгла контракт с компанией в одностороннем порядке, а ООО «Транс-Альфа» оспорило решение в суде. Заседание по делу пройдет 14 декабря.