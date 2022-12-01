Во Владимирской области первый департамент переименовали в министерство

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30 ноября губернатор Владимирской области подписал указ "Об утверждении положения о Министерстве архитектуры и строительства Владимирской области". В принципе, главное в нем то, что теперь департамент строительства и архитектуры стал Министерством. В остальном в положении указываются функции данной структуры "белого дома", которые мало чем отличаются от предыдущих.

Напомним, что с 1 января 2023 года администрация области станет Правительством. Все департаменты преобразуются в министерства с одновременным уточнением наименования отдельных из них. Возглавят министерства министры, которые наряду с заместителями губернатора войдут в состав Правительства. В систему органов исполнительной власти входят также инспекции, которые осуществляют контрольно-надзорные функции, и представительство Правительства области при Правительстве РФ.

Работа по переводу администрации на новые рельсы началась еще в октябре, когда Александр Авдеев объединил ряд департаментов. Так, департамент ветеринарии решено было присоединить к департаменту сельского хозяйства (в составе Министерства сельского хозяйства Владимирской области). Укрупняется и департамент экономического развития путём присоединения к нему департамента регионального развития.