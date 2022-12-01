Александр Авдеев вручил Ордена Мужества родственникам погибших в СВО владимирцев

Фото АВО.

1 декабря в администрации Владимирской области губернатор Владимирской области Александр Авдеев передал Ордена Мужества родным Николая Митрофанова и Александра Осина, которые были посмертно удостоены этих высоких наград Указом Президента России.

«Сложная миссия вручать такие награды. Мы искренне соболезнуем родным и близким ребят. Хочу подчеркнуть, что подвиг их не напрасен. Они погибли как герои и останутся таковыми в наших сердцах», – обратился Авдеев к матерям, отцам и близким.

Николай Митрофанов и Александр Осин погибли в ходе СВО на Украине. Оба бойца были уроженцами Судогодского района.

Младший сержант Николай Митрофанов родился в 1988 году в деревне Лаврово, окончил среднюю школу в Судогде. Был участником вооружённого конфликта 2008 года в Южной Осетии. Погиб при исполнении воинского долга в Харьковской области.

Рядовой Александр Осин был уроженцем посёлка имени Воровского. По окончании с отличием средней школы в 2018 году поступил во Владимирский политехнический колледж. С 2021 года он проходил военную службу по контракту. Погиб в Херсонской области при выполнении боевых задач.

Ордена Мужества вручили матери Николая Митрофанова Татьяне Станиславовне и матери Александра Осина Елене Александровне и его вдове Юлии Дмитриевне.