Директора спорткомплекса ВлГУ обвиняют в служебном подлоге

. Фото: Александр УТКИН

Прокуратура города Владимира передала в Октябрьский районный суд уголовное дело в отношении директора спортивного корпуса Владимирского государственного университета. Его обвиняют в служебном подлоге.

По версии следствия, мужчина в течение некоторого времени фиктивно устраивал на разные должности знакомых и выплачивал им компенсационные надбавки, получая часть средств сам. Так, весной 2019 года он трудоустроил своего знакомого на полставки слесаря-сантехника. Компенсационных надбавок, по данным прокуратуры, накопилось на более чем 114 тысяч рублей.

"После того, как слесарь отказался получать стимулирующую выплату и занимать должность, компенсационная надбавка была установлена монтажнику сантехнических систем и оборудования спортивного корпуса №1, которому в общей сумме было выплачено более 57 тысяч рублей, часть которых передана директору спортивного комплекса", сообщили в прокуратуре.

Мужчина вину в совершении преступления признал полностью. Теперь дело рассмотрят в суде.