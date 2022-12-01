Школу в микрорайоне Сновицы-Веризино могут начать строить летом 2023 года

Фото администрации города Владимира.

1 декабря глава города Владимира Дмитрий Наумов провел рабочую встречу с вице-губернаторами Владимирской области Владимиром Куимовым и Александром Максимовым, а также с директорами областных департаментов образования и культуры. На ней обсуждалось строительство школы в микрорайоне Сновицы-Веризино.

Школу на 1100 мест планируется построить за два ближайших года в рамках национального проекта «Образование» и региональной программы «Развитие образования». Проект современной школы разработан по аналогии со школьным комплексом в микрорайоне Коммунар, который открылся в сентябре 2021 года.

По плану, в марте-апреле 2023 года мэрия завершит корректировку проектной документации, и после определения окончательной стоимости строительно-монтажных работ будут объявлены торги на строительство объекта. Таким образом, при благоприятном исходе, летом следующего года стройка может начаться. Школу возведут рядом с новым детским садом №19, построенным на улице Куйбышева.