Во Владимире начали заливать катки

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1 декабря во Владимире начался сезон катков. Сразу на нескольких городских площадках либо начали заливать лед, либо заявили открытие катка. Так парке имени А.С. Пушкина вовсю готовят ледовые дорожки. А в муниципальном Центральном парке культуры и отдыха рассказали, что 1 декабря откроется каток «Молодёжный».

Каток в Центральном парке будет работать ежедневно с 12.00 до 22.00, перерыв — 18.00-18.40. В выходные дни каток работает с 10.00 до 22.00. Входной билет на каток будет стоить 150 рублей для детей до 12 лет, и 200 рублей - для взрослых. Катание детей до 6 лет - бесплатно. Стоимость проката коньков - 200 рублей, а аренды ячейки в гардеробе — 100 рублей.

«Каток в сердце Владимира» в парке им. А.С. Пушкина начнёт принимать гостей с 16 декабря, а каток на стадионе «Лыбедь» откроет двери в новогодние праздники.