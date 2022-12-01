Детскую поликлинику в Муроме должны открыть в середине 2023 года

.

В Муроме сейчас ведется строительство новой детской поликлиники. И специалисты говорят, что она примет первых пациентов в середине 2023 года. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин, который побывал с рабочим визитом в Муроме.

- Старое здание поликлиники в Муроме на Красноармейской улице было построено почти 100 лет назад — в 1929 году. Эксплуатировать его дальше было опасно, но по плану строительство новой поликлиники должно было начаться лишь через год. При этом участок местные власти уже подготовили, проект тоже был. Мне удалось добиться ускорения финансирования объекта. Это позволило начать стройку раньше. В середине 2023 года новая детская поликлиника примет первых маленьких пациентов, — рассказал Алексей Говырин.

Площадь новой поликлиники будет более 5 тысяч квадратных метров. Она рассчитана на 350 посещений в смену. В здании разместят регистратуру, профилактическое отделение, 32 кабинета для участковых врачей и узкопрофильных специалистов. На территории - гараж на 5 санитарных автомобилей и 1 автобус, на базе которого оборудуют мобильный медицинский комплекс. Также предусмотрена стоянка для автомобилей посетителей на 30 мест.