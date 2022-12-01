На контейнерных площадках в Лакинске возник мусорный коллпас

Фото ОНФ по Владимирской области

В течение октября-ноября представители ОНФ проверяли состояние контейнерных площадок в Лакинске. Мониторинг был организован на основании поступавших звонков от жителей города, возмущенных образованием мусорных завалов во дворах их домов

Общественники осмотрели несколько дворов и жалобы жителей подтвердились. Груды мусора вокруг контейнеров, на прилегающей территории - отходы, строительный лом, срезанные деревья, выброшенная мебель.

В МКУ «Благоустройство» пояснили, что контейнерных площадок на придомовых территориях в городе нет, все площадки – в собственности муниципалитета. Тогда и ответственность за поддержание чистоты на площадках лежит на нем. Однако у муниципалитета есть и свои претензии к работе регоператора ООО «Хартия».

Но пока чиновники и регоператор выясняют отношения, город Лакинск зарастает мусором.

«Самое главное для местных жителей – это чтобы отходы вывозились вовремя, и чтобы территории контейнерных площадок также были очищены от мусора. Жители исправно платят за вывоз мусора, а в ответ получают вот такую некачественную услугу. Мы попросили прокуратуру разобраться в данном вопросе», - рассказал эксперт регионального отделения Народного фронта во Владимирской области Андрей Вечтомов.