Владимирский голкипер оказался в сборной Пути регионов

фото с официального сайта "Торпедо"

3 декабря футболисты из команд Пути РПЛ и Пути Регионов сыграют в шоу-матче и пройдут челленджи на силу, ловкость и скорость.

Футболисты проведут два тайма по пятнадцать минут в формате 5х5. В составах - Квинси Промес, Алексей Сутормин, Алексей Гасилин, Сергей Пиняев и другие игроки, в том числе самые яркие представители любительских клубов и команд медиалиги, участвовавших в розыгрыше кубка. Среди них голкипер владимирского "Торпедо" Артём Ковешников, который блестяще проявил себя в кубковой встрече в Муроме. Тогда в серии послематчевых пенальти он отразил три удара подряд!

Команды не только сыграют шоу-матч, но и пройдут несколько испытаний. Футболисты будут соревноваться в силе и точности ударов, ловкости приема мяча после выстрела им из пушки, а вратари и полевые игроки будут меняться ролями.

После игры пройдет жеребьевка весенней части FONBET Кубка России. Она определит пары 1/4 плей-офф Пути РПЛ и Пути Регионов.

Матч звёзд FONBET Кубка России и жеребьёвку в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».