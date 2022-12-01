Владимирской области одобрили создание второй экономической зоны

фото со страницы Александра Авдеева

30 ноября на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах, прошедшем под руководством заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, Владимирской области одобрено создание второй особой экономической зоны «Владимир». Осталось дождаться постановления Правительства России.

- ОЭЗ «Владимир» охватит Киржач и Александровский район. Её резидентами готовы стать 13 компаний. Инвесторы планируют открыть производства в сфере строительства, бытовой и климатической техники, индустриальные предприятия. Планируемый объём инвестиций составит 18,8 млрд рублей, резидентами будет создано более 1800 рабочих мест. Чем больше будет рабочих мест, тем выше станет конкуренция предприятий за кадры, а значит, специалистов будут привлекать хорошими зарплатами, надёжным соцпакетом и дополнительными преференциями: служебным жильём с возможностью выкупа, дополнительным медстрахованием и так далее. Ровно этого мы и добиваемся – развития экономики и повышения уровня жизни людей, - подчеркнул Александр Авдеев в соцсетях.