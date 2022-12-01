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НовостиЭкономика1 декабря 2022 6:49

Владимирской области одобрили создание второй экономической зоны

Об этом сообщил Александр Авдеев
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото со страницы Александра Авдеева

фото со страницы Александра Авдеева

30 ноября на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах, прошедшем под руководством заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, Владимирской области одобрено создание второй особой экономической зоны «Владимир». Осталось дождаться постановления Правительства России.

- ОЭЗ «Владимир» охватит Киржач и Александровский район. Её резидентами готовы стать 13 компаний. Инвесторы планируют открыть производства в сфере строительства, бытовой и климатической техники, индустриальные предприятия. Планируемый объём инвестиций составит 18,8 млрд рублей, резидентами будет создано более 1800 рабочих мест. Чем больше будет рабочих мест, тем выше станет конкуренция предприятий за кадры, а значит, специалистов будут привлекать хорошими зарплатами, надёжным соцпакетом и дополнительными преференциями: служебным жильём с возможностью выкупа, дополнительным медстрахованием и так далее. Ровно этого мы и добиваемся – развития экономики и повышения уровня жизни людей, - подчеркнул Александр Авдеев в соцсетях.