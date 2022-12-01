Во Владимирской области 1 декабря коронавирус подтвержден у 28 человек

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владимирской области за прошедшие сутки 1 декабря лабораторно подтверждено 28 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

6 случаев во Владимире, 5 - в Гусь-Хрустальном, 3 - в Ковровском, по 2 - в Петушинском и Камешковском районах, по 1 заболевшему в Муромском, Александровском, Юрьев-Польском, Собинском, Киржачском, Меленковском, Вязниковском, Суздальском, Селивановском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177628 случаев заболевания (49342 сл. в г. Владимире, 19198 сл. в Муромском, 20973 сл. в Ковровском, 6326 сл. в Петушинском, 8585 сл. в Кольчугинском, 10900 сл. в Александровском, 7208 сл. в Юрьев-Польском, 15734 сл. в Гусь-Хрустальном, 1732 сл. в Судогодском, 3560 сл. в Собинском, 1943 сл. в г. Радужный, 5781 сл. в Киржачском, 4044 сл. в Камешковском, 3270 сл. в Гороховецком, 4546 сл. в Меленковском, 6007 сл. в Вязниковском, 6179 сл. в Суздальском, 2300 сл. в Селивановском).