Владимирская пенсионерка захламила квартиру и затопила туалет экскрементами

фото судебных приставов Владимирской области

Одна из управляющих компания Владимира подала в суд иск на 85-летнюю пенсионерку. На нее пожаловались соседи, помещения которых систематически затапливались сточными водами из злополучной квартиры на 4-ом этаже. Пенсионерка отказывалась впускать сантехников в санузел для устранения неполадок.

Как сообщают судебные приставы, при визите к пенсионерке специалисты обнаружили полностью захламлённую квартиру, передвижение внутри которой было затруднено. Помещение туалета в жилище не функционировало. Груды мусора и экскременты источали резкий и неприятный запах. Женщина кричала и бросалась предметами в пришедших. Со слов соседей, одинокая 85-летняя женщина имела психическое расстройство и вела себя неадекватно круглосуточно.

На место вызвали скорую, которая после осмотра госпитализировали пенсионерку в Областную психиатрическую больницу №2 для дальнейшего обследования и лечения.

Тем временем судебные приставы обеспечили доступ к инженерным коммуникациям сотрудникам управляющей компании. Спустя время кропотливой работы течь была устранена, пришедшие в негодность трубы водоотведения были заменены на новые.