Во Владимирской области выявили самые опасные участки аварийных дорог

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По итогам 10 месяцев текущего года во Владимирской области выявлено 4 аварийно-опасных участка: Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики км 11 + 500 – км 12+000; Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики ка 115+000 – 115+600; Дубки – Киржач км 7+720 – км 7+730; Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск (в границах Владимирской области) км 33+800 - 34 + 700.

«Владупрадор» проводит работы по установке предупреждающих щитов СЩ-1 «Внимание! Аварийный участок».

За неполный год в регионе произошло 329 ДТП, в которых пострадало 556 человек, в том числе 70 человек погибло и 486 человек получили ранения. По сравнению с прошлым годом их количество уменьшилось на 12%, а число пострадавших сократилось на 10%.

В регионе применяется новейшая технология - устройство шумовых виброполос. Они позволят водителю повысить свою концентрацию за рулем в случае, если водитель заснет и начнет съезжать на обочину. С колес на автомобиль при наезде на виброполосу передается вибрация, которая заставляет водителя проснуться. Данный метод позволяет снизить уровень аварийности от 18 до 70%.

Технология уже применена на участках: Владимир – Улыбышево – Коняево и Обход Мурома с мостовым переходом через Оку.