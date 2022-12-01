Во Владимирской области со следующего года вводится единое пособие на детей

иллюстрация с сайта АВО

С 1 января 2023 года вводится ежемесячное единое пособие для семей с невысокими доходами на детей до 17 лет, а также для беременных женщин, вставших на учёт в ранние сроки.

Как сообщили в департаменте социальной защиты населения Владимирской области, пособие объединяет следующие выплаты: для беременных женщин, вставших на учёт в ранние сроки; в связи с рождением (усыновлением) первого, второго ребёнка; на третьего (последующего) ребёнка до достижения им трёх лет, на детей от 3 до 7 лет, на детей от 8 до 17 лет.

В зависимости от дохода семьи размер единого пособия составит 50, 75 или 100 процентов величины прожиточного минимума на ребёнка.

Право на единое пособие предусмотрено для тех, у кого среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную во Владимирской области на дату обращения за его назначением.

При расчёте среднедушевого дохода учитываются все доходы семьи, полученные до вычета налогов. При этом он рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 12 месяцев.

Заявление можно подать через Госуслуги, МФЦ, лично в Фонд пенсионного и социального страхования России.