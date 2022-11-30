В Гороховце благоустройство Аллеи воинской славы отстало от графика

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Гороховецкого района организовано надзорное сопровождение работ по благоустройству Аллеи и сквера воинской славы Гороховецких судостроителей. Работы выполняются в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В ходе проведенной ранее проверки прокуратура установила, что городское Управление дорожным хозяйством заключило с ООО «Ковчег» четыре муниципальных контракта на общую сумму более 70 миллионов рублей. В их рамках и проводится реконструкция, которая должна быть завершена 11 ноября, а до 23 декабря должна состояться приемка.

Однако 15 ноября прокуроры выяснили, что по трем из четырех контрактов сделано еще не все — подрядчики не сделали работы на 15 миллионов рублей.

В связи с этим руководителям заказчика и подрядчика были внесены представления. Сейчас составлен план, согласно которому строители обязаны уложиться в срок, оговоренный контрактом.

Ход работ находится на контроле прокуратуры Гороховецкого района.