В Корове женщина оформила кредит на документы из украденной сумки

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, дознаватели полиции Коврова возбудили уголовное дело в отношении 44-летней горожанки.

По версии следствия, женщина воспользовалась документами, которые обнаружились в сумочке, которую ранее украл ее супруг. По чужому паспорту дама оформила заем через сайт кредитной организации.

В результате супруг стал фигурантом уголовного дела по краже, а его жену обвиняют в мошенничестве. На время следствия ковровчанку отпустили под подписку о невыезде.